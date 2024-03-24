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Кремень - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Кремень - Металлист: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кремень - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

В стартовом матче воскресенья встретятся соседи по турнирной таблице, имеющие одинаковое количество зачетных пунктов. Оба соперника находятся в зоне переходных игр с клубами Второй лиги и настроены улучшить свое турнирное положение. Сможет ли "Кремень" впервые за четыре тура набрать очки?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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