Кремень - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче воскресенья встретятся соседи по турнирной таблице, имеющие одинаковое количество зачетных пунктов. Оба соперника находятся в зоне переходных игр с клубами Второй лиги и настроены улучшить свое турнирное положение. Сможет ли "Кремень" впервые за четыре тура набрать очки?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.