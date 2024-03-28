Полузащитник Металлиста: Мы верим, что дальше будут победы

Полузащитник "Металлиста" Максим Багачанский рассказал о своих впечатлениях от встречи с "Кремнем" (0:0)

- Игра была необычная, будто в баскетболе матч был поделен на четыре отрезка. Какие твои эмоции по его итогу?

- Действительно, это был очень тяжелый матч, много пауз, но ничего не поделаешь с этим - сейчас такое время. Но если говорить о самой игре, то в целом наша команда сыграла нормально.

- Ничейный результат для "Металлиста" считаете положительным или все же есть недовольство?

- Нет, наша цель в любом матче - выходить и побеждать. Но в Кременчуге выполнить эту задачу не удалось. Но мы будем продолжать играть в свой футбол и верим, что дальше будут победы.

- По твоим ощущениям, как себя показала команда в этом поединке? Далеко ли вы сейчас от своих оптимальных кондиций.

- Трудно ответить. Сейчас будет переход на натуральное поле, ведь мы провели сборы и с "Кремнем" сыграли на искусственном газоне. Но, по моему мнению, в целом команда в хороших кондициях. Время покажет, но по моим ощущениям, "Металлист" готов к этим испытаниям.

- Что вам сказал главный тренер после матча?

- Первый тайм не очень соответствовал тому, о чем мы договаривались перед игрой, на что ожидал Андрей Анатольевич. Но во втором начались атаки с нашей стороны, мы стали действовать гораздо агрессивнее и активнее впереди. В целом он поблагодарил команду за игру и похвалил за этот второй тайм, - сказал Багачанский.