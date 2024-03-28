  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полузащитник Металлиста: Мы верим, что дальше будут победы
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Металлиста: Мы верим, что дальше будут победы

Первая лига

Максим Багачанский - о ничьей с "Кремнем"

Полузащитник Металлиста: Мы верим, что дальше будут победы

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Максим Багачанский рассказал о своих впечатлениях от встречи с "Кремнем" (0:0)

- Игра была необычная, будто в баскетболе матч был поделен на четыре отрезка. Какие твои эмоции по его итогу?

- Действительно, это был очень тяжелый матч, много пауз, но ничего не поделаешь с этим - сейчас такое время. Но если говорить о самой игре, то в целом наша команда сыграла нормально.

Читайте такжеПервая лига. Кремень – Металлист 0:0. Многострадальная игра в Кременчуге

- Ничейный результат для "Металлиста" считаете положительным или все же есть недовольство?

- Нет, наша цель в любом матче - выходить и побеждать. Но в Кременчуге выполнить эту задачу не удалось. Но мы будем продолжать играть в свой футбол и верим, что дальше будут победы.

- По твоим ощущениям, как себя показала команда в этом поединке? Далеко ли вы сейчас от своих оптимальных кондиций.

- Трудно ответить. Сейчас будет переход на натуральное поле, ведь мы провели сборы и с "Кремнем" сыграли на искусственном газоне. Но, по моему мнению, в целом команда в хороших кондициях. Время покажет, но по моим ощущениям, "Металлист" готов к этим испытаниям.

- Что вам сказал главный тренер после матча?

- Первый тайм не очень соответствовал тому, о чем мы договаривались перед игрой, на что ожидал Андрей Анатольевич. Но во втором начались атаки с нашей стороны, мы стали действовать гораздо агрессивнее и активнее впереди. В целом он поблагодарил команду за игру и похвалил за этот второй тайм, - сказал Багачанский.

По теме
yellow-arrow
Виктория приедет в гости к лидеру. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
yellow-arrow
Остап Маркевич: Ариэльсон получит свой шанс в ближайшем матче
yellow-arrow
9 клубов Первой лиги и 3 клуба Второй лиги получили разрешения на допуск болельщиков
Кремень (Кременчуг) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Металіст
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости