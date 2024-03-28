Виктория приедет в гости к лидеру. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Уже завтра сыграют четыре матча второго тура весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Киеве, Львове и Хмельницком.

Группа "Чемпионская"

"Мариуполь" - "Прикарпатье"

29.03.2024. 12:00. НТК "им. В. Банникова". Киев

Казалось, что приазовцы после качественной трансферной кампании зимой смогут с первого матча проявить свои лучшие качества. Однако подопечные Красноперова откровенно разочаровали. Это был не тот "Мариуполь", который мы видели в первой части сезона. Новички еще полностью не адаптировались в коллективе. Приазовцы имели все шансы проиграть, но после перерыва все же проявили характер и смогли в конце отыграться. Замены Олега Красноперова сработали, особенно это касается Мочевинского, придавшего мобильности в центре поля.

"Прикарпатье" в противостоянии с "Ингульцем" держалось как могло, но все же ближе к завершению матча пропустило. Подопечные Рыпана довольно неплохо сыграли в защите, а вот в атаке разочаровали. Таким образом, завершилась голевая серия "Прикарпатье", которая длилась восемь игр – 13 голов. Только победа позволит гостям подняться с последнего места, но легко им точно не будет.

"Карпаты" - "Виктория"

29.03.2024. 13:00. "Украина". Львов

Много разных эмоций подарили львовяне своим болельщикам в противостоянии против "Полтавы". Не все удавалось подопечным Маркевича, но на последних секундах в меньшинстве они все же смогли вырвать победу. Три очка принес Павел Полегенько, ставший автором 1900-го (!) дубля в Первой лиге. "Карпаты" прервали "сухую" серию в домашних матчах, которая до прошлого тура длилась 305 минут. Возвращение в состав Владислава Бабогло, безусловно, пойдет на пользу лидера Первой лиги, ведь без него было очень много сумбура в защите. Ожидаем, что уже в ближайших матчах "Карпаты" почувствуют соревновательный тонус и заиграют солидно. "Виктория" с опытными новичками в составе не впечатлила в противостоянии с "Агробизнесом". Проблемы в атаке очень существенны и пока прогресса нет. Сумчане остаются наименее результативной командой в группе – 19 голов. Надеемся, что гости могут навязать борьбу львовянам, но рассчитывать на зачетные пункты будет очень сложно.

"Левый берег" - "Агробизнес"

29.03.2024. 13:30. "Арена Левый берег". Киевская область

Киевлянам против обновленной "Кудровки-Нивы" час игрового времени было непросто, но численное большинство они реализовали очень удачно. В защите подопечные Первака почти не ошибались, но есть еще вопросы к позиционной игре. Когда соперник закрывается, киевляне имеют существенные проблемы. Отметим, что "Левый берег" в прошлом туре завершил свою "сухую" серию, длившуюся 718 минут. Уже четыре тура подряд амбициозный киевский коллектив не теряет очки. Смогут ли подопечные Чижевского прервать эту серию? По первому матчу показалось, что таких ресурсов у коллектива из Волочиска нет. "Агробизнес" впервые за семь туров сыграл вничью, но мог и проиграть. С конструктивом у седьмой команды группы пока очень много проблем, но на выезде в пятницу им следует прежде всего сосредоточиться на игре в защите.

Группа "Выбывание"

"Подолье" - "Кремень"

29.03.2024. 12:30. "Подолье". Хмельницкий

Хмельницкий коллектив на высоком уровне отыграл первый тайм в Чернигове, но после перерыва у них уже ничего не получалось. Возможно, рано поверили в собственную победу, а может, и функционально уже начали проседать. Как следствие, упущена победа с 2:0 и команда опустилась на четвертое место. Однако. был и позитив в этой игре для подопечных Костышина. "Подолье" на выезде четыре матча не проигрывает: победа и три ничьи. Оценивать игру "Кремня" против "Металлиста" очень сложно. Матч трижды прерывался из-за воздушной тревоги и это не могло не повлиять на ход событий на поле. Подопечные Климовского впервые за четыре тура Первой лиги набрали очки. Гостям в Хмельницком будет непросто, но шансы на положительный результат у них есть.