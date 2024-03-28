Защитник Левого Берега: В Агробизнесе было хорошее время, теплые воспоминания

Защитник " Левого Берега " Арсен Слотюк поделился ожиданиями от матча Первой лиги с "Агробизнесом", цвета которого футболист защищал не так давно.

– Уже в пятницу вы будете играть дома против "Агробизнеса". Еще во время зимних сборов ты отмечал, что больше всего ждешь противостояния именно с этой командой, поскольку провел там достаточно большой промежуток своей карьеры. На эту игру особенная подготовка и концентрация?

– Да, ждем этой игры, буду рад сыграть против бывшего клуба. Мы на любой клуб настраиваемся с самоотдачей и желаем победить – будь то "Агробизнес" или любой другой клуб.

– Пять лет ты провел в "Агробизнесе", какие мысли и воспоминания происходят, когда речь идет об этом клубе?

– Хорошее было время, теплые воспоминания, теплые мысли о клубе. Были положительные, хорошие сезоны, были и менее удачные сезоны, но это было хорошее время. Самое главное, что клуб дал за это время – это несколько людей, которые стали родными и близкими друзьями. Это самое важное, что я приобрел там. Да, это был первый профессиональный клуб и старт для профессиональной карьеры.

– С кем поддерживаешь контакт с тех пор?

– Андрей Кухарук играет в "Вересе" – это мой кум, стали близкими людьми. Тарас Плис завершил карьеру, один из самых близких друзей и людей в жизни. Поэтому передаю им поздравления и их двоих отмечу.

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– В чем, по вашему мнению, сила нынешнего "Агробизнеса"?

– Там много футболистов, не игравших на таком уровне, поэтому для них это что-то новое. Им дали шанс и они его используют, где старшие футболисты им помогают. Там хороший коллектив и они двигаются шаг за шагом к своей цели.

– Кто сейчас является лидером "Агробизнеса"?

– Я думаю, Андрей Попович – вратарь, капитан. Мы с ним играли в ЛНЗ, я с ним знаком, он хороший вратарь и человек, самый опытный в команде. Также там играет Роман Толочко, мы тоже играли в Черкассах, ему привет. Встретимся на футбольных полях.

– Не звонили сейчас Чижевскому или кому-то из административного состава перед игрой?

– Нет, с тренерами не общаюсь, со состава не созванивался ни с кем. Но недавно разговаривал с администратором команды. Владимир Александрович Дузь – это человек, с которым я общаюсь с тех пор, ему приветствие передаю.

– За счет чего можем одержать победу над ними?

– За счет нашей силы, коллектива, игры, которую показываем на футбольном поле.