Карпаты - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Очень непростое противостояние ожидает коллектив из Сум. "Карпаты" после победы в прошедшем туре продолжают возглавлять чемпионскую группу. Львовская команда пропустила меньше всех голов среди всех участников чемпионата - 11 мячей. А вот у "Виктории" существенные проблемы с атакой. Подопечные Бессмертного не могут забить уже 281 минуту.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.