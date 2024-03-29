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Карпаты - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено

Карпаты - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Очень непростое противостояние ожидает коллектив из Сум. "Карпаты" после победы в прошедшем туре продолжают возглавлять чемпионскую группу. Львовская команда пропустила меньше всех голов среди всех участников чемпионата - 11 мячей. А вот у "Виктории" существенные проблемы с атакой. Подопечные Бессмертного не могут забить уже 281 минуту.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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