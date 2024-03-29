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Подолье подписало экс-игрока Днепра-1 и Миная

Первая лига

В первой части сезона он выступал за "Металлург"

Подолье подписало экс-игрока Днепра-1 и Миная

Фото: ФК Поділля

Новина українською

"Подолье" объявило о переходе 27-летнего полузащитника Александра Снижко.

В новом клубе он будет играть под 77-м номером.

Снижко является воспитанником "Кривбасса". В детско-юношеской футбольной лиге представлял криворожский клуб, а затем "Днепр", где продолжил карьеру, выступая в дубле днепрян. Был победителем молодежного чемпионата Украины.

Хавбек также выступал за "Буковину", "Днепр-1", "Минай", "ЛНЗ" и фарерский "Аргир". Последним клубом Александра был запорожский "Металлург". В первой части сезона он провел 12 матчей, без результативных действий.

"Подолье" занимает 4-е место в Группе Выбывания Первой лиги, набрав 21 балл в 19 матчах.

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Источник:
ФК Поділля
Опубликовал: Алина Ерофеева
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