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Два бывших игрока Металлурга перешли в Ингулец
Полузащитник и форвард
Фото: ФК Інгулець
"Ингулец" подписал полузащитника Владимира Белоцерковца и нападающего Богдана Могильного, сообщает клубная пресс-служба.
В первой части сезона оба игрока выступали за "Металлург" Запорожье. 24-летний Белоцерковец сыграл 19 матчей и оформил 5 ассистов. 24-летний Могильный отыграл 19 поединков, забил 3 гола и оформил 2 результативные передачи.
В петровском клубе хавбек будет выступать под 22-м номером, нападающий - под 59-м.
"Ингулец" занимает 2-е место в чемпионской группе Первой лиги, набрав 45 очков в 19 матчах.
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