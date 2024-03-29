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Два бывших игрока Металлурга перешли в Ингулец

Первая лига

Полузащитник и форвард

Два бывших игрока Металлурга перешли в Ингулец

Фото: ФК Інгулець

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"Ингулец" подписал полузащитника Владимира Белоцерковца и нападающего Богдана Могильного, сообщает клубная пресс-служба.

В первой части сезона оба игрока выступали за "Металлург" Запорожье. 24-летний Белоцерковец сыграл 19 матчей и оформил 5 ассистов. 24-летний Могильный отыграл 19 поединков, забил 3 гола и оформил 2 результативные передачи.

В петровском клубе хавбек будет выступать под 22-м номером, нападающий - под 59-м.

"Ингулец" занимает 2-е место в чемпионской группе Первой лиги, набрав 45 очков в 19 матчах.

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Ингулец (Петрово) Владимир Белоцерковец Богдан Могильный
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Источник:
ФК Інгулець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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