Первая лига. Буковина – Чернигов 4:0. Удивительный автогол, дубль молодого нападающего и скандальное удаление

В Черновцах третья команда группы принимала предпоследнюю. Подопечные Мельничука одержали гостевую победу над "Диназом", но было много вопросов к игре. За "Буковину" в прошлом туре дебютировали сразу девять новых игроков. "Чернигов" начал официальные матчи года с результативной домашней ничьей с "Подольем". В обоих коллективах были кадровые потери накануне игр. Хозяевам не мог помочь Пасичнык, а гостям – Ментей.

Очень неудачно началась встреча для "северян". Кривобороденко почему-то решил отдать назад на голкипера, но он не посмотрел, что Герасименко несколько сместился в сторону от ворот – 1:0. Голкипер не ожидал такого "подарка" от партнера по команде. Еще в детском футболе учат, что не стоит отдавать передачи в створ ворот... Удивительная ошибка хавбека "Чернигова".

На этом проблемы гостей не завершились. Арбитр продемонстрировал Зенченко вторую желтую за фол которого не было. Очень грубая ошибка Александра Титова, по сути убивающая всю интригу в противостоянии.

В начале второго тайма хозяева прогнозируемо увеличили свое преимущество. Будняк прострелил, а Гончарук в одно касание переправил мяч в сетку – 2:0. В середине второй половины встречи счет стал разгромным. Солдат отдал, а Андрейчук расстрелял ворота – 3:0. Для молодого нападающего это дебютный гол во взрослом футболе. На этом Андрейчук не остановился и смог забить еще – 4:0. Бенефис 21-летний нападающий. В итоге, разгромная победа "Буковины". Буковинцы впервые за пять туров побеждают дома.

Первая лига. Группа "Выбывание". Второй тур

"Буковина" - "Чернигов" 4:0

Голы: Кривобороденко (9, автогол), Гончарук (53), Андрейчук (68, 80)

Удаление: Зенченко (28)

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Бодня, Будняк, Гончарук, Дворовенко, Кныш, Лопыренок, Палагнюк, Пец, Солдат, Чайковский

"Чернигов" (стартовый состав): Герасименко - Шумило, Галстян, Зенченко, Осипенко, Школьный, Кривобороденко, Мироненко, Койдан, Сахно, Федосов