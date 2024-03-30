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Первая лига. Полтава – Эпицентр 0:0. Воздушные тревоги помешали футболу

Первая лига

Многострадальное противостояние в Полтаве

Первая лига. Полтава – Эпицентр 0:0. Воздушные тревоги помешали футболу

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересное противостояние ожидало поклонников Первой лиги в Полтаве, где пятая команда группы "Чемпионская" приехала в гости к восьмой. На своем поле подопечные Владимира Сысенко не теряют очков в чемпионате на протяжении трех игр. Противостояние с "Эпицентром" – серьезное испытание на прочность для полтавчан. Отметим, что основной нападающий хозяев Александр Вивдич остался в запасе. Из-за дисквалификации пропускали игру два основных игрока "Полтавы" - Опанасенко и Даниленко.

В начале встречи было много вертикального футбола, но без моментов. Продолжалась борьба за инициативу и сложно было кому-то отдать предпочтение. Больше играли первым номером гости, но они не знали, что делать с мячом в заключительной трети поля. В середине первого тайма наконец-то дождались первого в матче момента. Удар Кравчука из-за пределов штрафной парировал Варцаба. В этом эпизоде ошиблись центральные защитники полтавчан. Подопечные Сысенко ответили после стандарта. Удар Плахтыра со штрафного в прыжке парировал Жмурко.

В конце тайма полтавчане активизировались и создали момент с игры, а не после стандарта. Мощный удар в дальний угол Щербака парировал голкипер гостей. Именно Жмурка можно считать лучшим игроком в первом тайме. На перерыв соперники ушли без голов, хотя несколько моментов мы все-таки увидели.

На 54-й минуте раздалась воздушная тревога и команды вынуждены были покинуть поле. После продолжительной паузы игра все же возобновилась. Футболисты поиграли десять минут и снова пошли в укрытие. К сожалению, таковы реалии настоящего. Безусловно, эти паузы не могли не сказаться на игре команд. В итоге многострадальная игра завершилась без голов. Хорошо, что хоть доиграли сегодня.

Первая лига. Группа "Чемпионская". Второй тур

"Полтава" - "Эпицентр" 0:0

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Коцюмака, Ходуля, Клименко, Бужин, Плахтырь, Копытов, Хоржуй, Щербак, Одарюк, Марусич

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко - Григоращук, В. Кристин, С. Кристин, Жмуйда, Липовуз, Полюлях, Беженар, Стень .Ляшенко .Кравчук

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