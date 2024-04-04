Левый берег будет экзаменовать Прикарпатье. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Уже завтра тремя матчами стартует третий тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Ивано-Франковске, Чернигове и Кременчуге. Ожидаем интересные игры и неожиданные результаты.

Группа "Чемпионская"

"Прикарпатье" - "Левый берег"

05.04.2024. 13:00. "Рух". Ивано-Франковск

Ивано-франковцы по-прежнему остаются на последнем месте в группе. Подопечные Рыпана набрали одно очко за два тура и один мяч забили. Много вопросов остается к игре команды в нападении. Пока мало что выходит в завершении атак. Хозяева точно не будут считаться фаворитами в противостоянии с "Левым берегом". Киевляне по игре лучшая команда весенней части сезона. Восемь мячей забили подопечные Первака и всего один пропустили. Футболисты "Левого берега" играют агрессивно и мощно в заключительной трети поля.

Отметим, что серия больших побед "Левого берега" в чемпионате увеличилась до трех игр. Безусловно, выезд в Ивано-Франковск будет достаточно непростым, но у гостей есть все шансы продолжить победную серию. Подопечным Рыпана следует внимательно играть во время стандартов, ведь в этом компоненте киевляне одни из лучших в лиге.

Группа "Выбывание"

"Чернигов" - "Хуст"

05.04.2024. 12:00. "Юность". Чернигов

В прошлом туре завершилась проигрышная домашняя серия "Хуста" в чемпионате, продолжавшаяся пять игр. Стоит отметить характер подопечных Цыткина, которые смогли собраться и победить с 0:2 против "Горняка-Спорт". Восемь голов за два матча – это впечатляющий показатель для коллектива, который в первой части сезона играл неудачно. Три очка позволили хустянам подняться на шестое место, но вся борьба за сохранение прописки еще впереди. Лидером коллектива является новичок Владислав Чабан, который два матча подряд выходит на замену, но уже успел забить четыре гола.

"Чернигов" прошлый тур провалил – 0:4 от "Буковины". Ошибочное удаление не могло не повлиять на ход матча, но результат на табло... Команда Валерия Чорного проиграла впервые за четыре игры и опустилась на последнее место. Каждый зачетный пункт для "северян" сейчас на вес золота. Для "Чернигова" ожидается очень сложный выезд. К тому же, игру будет пропускать основной игрок центра поля Алексей Зенченко.

"Кремень" - "Буковина"

05.04.2024. 12:30. "Кремень-Арена им. А.Бабаева". Кременчуг

Завершилась безголевая серия "Кремня" в Первой лиге, длившаяся 319 минут. Однако это не помогло подопечным Климовского набрать очки в прошлом туре. Коллектив из Кременчуга на выезде уступил "Подолью" – 1:3. "Кремень" уже опустился на предпоследнее место, потому ситуация очень сложная.

Черновицкий коллектив разгромил "Чернигов" и поднялся на первое место в группе. Стоит отметить дубль Андрея Андрейчука, забившего свои первые голы на профессиональном уровне. Подопечные Мельничука создали ряд моментов, но стоит учитывать, что они час играли в большинстве. Постепенно новички начинают адаптироваться к новому коллективу. По своему потенциалу "Буковина" гораздо сильнее, но легкой прогулки точно не будет.