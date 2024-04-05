Первая лига. Прикарпатье – Левый берег 0:1. Победу принес шикарный гол Дедуха

В Ивано-Франковске проходил матч последней и третьей команд группы. "Левый берег" в прошлом туре дома разгромил "Агробизнес" и в общем не теряет очков в течение шести игр в Первой лиге. Подопечные Рыпана весной еще не побеждали.

Как и ожидалось, подопечным Первака в первой половине встречи просто не было. Футболисты "Прикарпатья" давали достойный бой претенденту на повышение в классе. Наиболее реальную возможность отличиться за десять минут до перерыва имел Синица, но он из пределов штрафной пробил в перекладину. Перед самым перерывом мяч в сетку ворот Механива отправил Стадник, но арбитр взятия ворот не засчитал, зафиксировав фол в атаке. В итоге нулевая ничья после первой половины встречи.

Киевлянам не давали свободных зон для быстрых атак. Подопечные Рыпана пытались затащить соперника в вязкий футбол. Никак не могли найти свою игру киевляне. Трудно было наблюдать за таким футболом низкого качества. От этих команд ожидали большего, а они сегодня мучались.

Открыть счет гостям помог стандарт. Руслан Дедух со штрафного мощно пробил в ближний угол – 0:1. Из игры не получалось, так из стандарта вышло. Должен был увеличивать преимущество киевлян Сухоручко, но он с нескольких метров не попал в створ ворот. Хозяева пытались сравнять счёт, но им это не удалось. На 90+2 минуте Механив парировал мощный удар Цюцюры. Сверхважная победа для киевлян.

Первая лига. "Чемпионская" группа. Третий тур

"Прикарпатье" - "Левый берег" 0:1

Голы: Дедух (69)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук – Француз, Попко, Швец, Шинкаренко, Геник, Цюцюра, Соловьев, Радульский, Стадник, Хома

"Левый берег" (стартовый состав): Механов - Астахов, Якымив, Слотюк, Дударенко, Спиваков, Дедух, М. Когут, Синица, Войцеховский, Сухоручко