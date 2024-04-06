Агробизнес - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Волочиске восьмая команда группы "Чемпионская" будет принимать вторую. Расстояние между соперниками составляет шестнадцать зачетных пунктов. Однако петровцы сейчас не в том состоянии, чтобы без проблем обыгрывать любого соперника. Ожидаем конкурентную борьбу. Терять очки гости не имеют права.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.