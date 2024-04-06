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Агробизнес - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Агробизнес - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Агробізнес
В Волочиске восьмая команда группы "Чемпионская" будет принимать вторую. Расстояние между соперниками составляет шестнадцать зачетных пунктов. Однако петровцы сейчас не в том состоянии, чтобы без проблем обыгрывать любого соперника. Ожидаем конкурентную борьбу. Терять очки гости не имеют права.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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