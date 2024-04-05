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Умер экс-президент Карпат - при нем команда выигрывала бронзовые медали

Первая лига

Грустная новость для львовских болельщиков

Умер экс-президент Карпат - при нем команда выигрывала бронзовые медали

Фото: facebook/ Юрій Назаркевич

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4 апреля на 67-м году жизни не стало бывшего президента ПФК "Карпаты" Ярослава Грицюка. Печальную весть сообщил представитель львовского клуба Юрий Назаркевич.

"Печальная новость пришла 4 апреля для поклонников львовского футбола... На 67-м году жизни не стало бывшего президента ПФК "Карпаты" Ярослава Васильевича Грицюка...

В 1998-1999 годах Ярослав Грицюк возглавлял карпатовский клуб, находясь на должности генерального директора украинско-канадского СП "Галев Лтд", которое было основателем ПФК "Карпаты". За этот период команда "Карпаты" вписала яркие страницы в своей истории, получив бронзовые медали Чемпионата Украины-1997/98 и выйдя в финал Кубка Украины-1998/99.

Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям покойного. Вечная память...", - написал Назаркевич.

К слову, Грицюк был предшественником скандального экс-руководителя "Карпат" Петра Дыминского, который сменил его на посту руководителя львовского клуба в 1999 году.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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