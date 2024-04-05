Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Умер экс-президент Карпат - при нем команда выигрывала бронзовые медали
Грустная новость для львовских болельщиков
Фото: facebook/ Юрій Назаркевич
4 апреля на 67-м году жизни не стало бывшего президента ПФК "Карпаты" Ярослава Грицюка. Печальную весть сообщил представитель львовского клуба Юрий Назаркевич.
"Печальная новость пришла 4 апреля для поклонников львовского футбола... На 67-м году жизни не стало бывшего президента ПФК "Карпаты" Ярослава Васильевича Грицюка...
В 1998-1999 годах Ярослав Грицюк возглавлял карпатовский клуб, находясь на должности генерального директора украинско-канадского СП "Галев Лтд", которое было основателем ПФК "Карпаты". За этот период команда "Карпаты" вписала яркие страницы в своей истории, получив бронзовые медали Чемпионата Украины-1997/98 и выйдя в финал Кубка Украины-1998/99.
Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям покойного. Вечная память...", - написал Назаркевич.
К слову, Грицюк был предшественником скандального экс-руководителя "Карпат" Петра Дыминского, который сменил его на посту руководителя львовского клуба в 1999 году.
Популярное сейчас
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Если Ворскла победит Шахтер в финале Кубка и выйдет в еврокубки, то точно вылетит не от первого соперника
- Сумасшествие в Лондоне. Челси - Манчестер Юнайтед 4:3. Видео голов и обзор матча
- Олимпийская сборная Украины несет потери. Защитник Карпат перенес операцию на колене
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО