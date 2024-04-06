Первая лига. Карпаты – Мариуполь 3:1. Волевая победа лидера

"Карпаты" продолжают уверенно лидировать в чемпионской группе, но к игре подопечных Маркевича остается много вопросов. Приазовцы после ничьей с "Прикарпатье" продолжает занимать четвертое место, но могут его потерять, ведь "Эпицентр" дышит в спину. Отметим, что львовяне до этого тура удерживали две победные серии: общую и домашнюю, которые продолжаются по 5 игр.

Из-за дисквалификации не смог помочь сегодня хозяевам Ян Костенко. Вместо него вышел 19-летний Александр Фетько, который получил возможность дебютировать за "Карпаты". Неожиданное и смелое решение Мирона Маркевича.

Львовяне с первых минут взяли мяч под свой контроль, пытаясь быстро открыть счет. Для "Карпат" это было очень важно, ведь против них все соперники закрываются. Однако хозяева не только не смогли забить, но еще и пропустили. "Мариуполь" реализовал свою первую атаку. Плакса мощным ударом пробил в верхний угол – 0:1. Подопечные Маркевича почти сразу могли сравнять счет, но после шикарной передачи Фетько с нескольких метров мимо ворот пробил Подлепенец.

Следует отдать должное подопечным Красноперова, которые пытались играть, а не отбивались. На 28-й минуте хозяева сравняли счет. После передачи Подлепенца в дальний угол пробил Полегенько – 1:1. Еще до перерыва львовяне смогли выйти вперед. Подлепенец отдал в штрафную и мяч от ноги Невеса залетел в ворота – 2:1. Курьезный, но очень важный гол. Интересный и результативный первый тайм.

В начале второго тайма хозяева увеличили свое преимущество. Подлепенец сместился в центр и из пределов штрафной пробил в ближний угол – 3:1. Очень хороший матч для Евгения. По счету главный фаворит сезона играл уверенно. Больше контролировали мяч гости, но с позиционным футболом у них были значительные проблемы.

В итоге, третья подряд победа для "Карпат" в весенней части сезона.

Первая лига. Группа "Чемпионская". Третий тур

"Карпаты" - "Мариуполь" 3:1

Голы: Полегенько (28), Невес (35), Подлепенец (54) - Плакса (5)

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Мизюк. Бабогло, Сакив, Полегенько, Рябов, Клименко, Фетько, Подлепенец, Чачуа, Невес

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Харжевский, Шушко, Терехов, Фатеев, Савин, Плакса, Задоя, Пуды, Мочевинский, Зубков