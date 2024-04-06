  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Диназ – Подолье 1:1. Гости спасаются в компенсированное время
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Диназ – Подолье 1:1. Гости спасаются в компенсированное время

Первая лига

Важная игра в Демидове

Первая лига. Диназ – Подолье 1:1. Гости спасаются в компенсированное время

Фото: ФК Діназ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Головка в прошлом туре смогли наконец-то прервать свою серию без побед и поднялись со дна турнирной таблицы. Хмельницкий коллектив вернул себе третье место и не собирается останавливаться на достигнутом. Победа позволит "Подолью" догнать лидера группы.

В первой половине встречи было много борьбы, но, к сожалению, без моментов. У соперников проявлялись существенные проблемы с конструктивом. Казалось, что команды стремятся в первую очередь не пропустить и боятся ошибиться. Ошибок в переходной фазе хватало. В "Подолье" первый удар в створ ворот произошел аж на 30-й минуте, когда Потимков спокойно забрал мяч в руки после удара Боженара. Первый тайм завершился закономерной нулевой ничьей.

После перерыва соперники стремились все же забить победный мяч и в конце встречи хозяева все же добились своего. Новиков получил мяч в штрафной и мощно пробил между ног голкиперу - 1:0. Казалось, что три очка уже в кармане "Диназа", но против этого был Кулиш. Максим в компенсированное время из-за пределов штрафной пробил в угол и принес гостям ничью – 1:1.

Первая лига. Группа "Выбывание"

"Диназ" - "Подолье" 1:1

Голы: Новиков (82) - Кулиш (90+2)

"Диназ" (стартовый состав): Потимков - Ярмак, Рудавский, Мартынюк, Волошин, Ткачук, Мораренко, Сейтхалилов, Сергийчук, Старенький, Кириченко

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов - Симинин, Веремиенко, Цыбульник, Пасечник, Корешков, Савчук, Оробец, Боженар, Кулиш, Кобзарь

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Карпаты – Мариуполь 3:1. Волевая победа лидера
yellow-arrow
Горняк-Спорт - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Агробизнес - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подолье (Хмельницкий) Диназ (Вышгород)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости