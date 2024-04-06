Первая лига. Диназ – Подолье 1:1. Гости спасаются в компенсированное время

Подопечные Головка в прошлом туре смогли наконец-то прервать свою серию без побед и поднялись со дна турнирной таблицы. Хмельницкий коллектив вернул себе третье место и не собирается останавливаться на достигнутом. Победа позволит "Подолью" догнать лидера группы.

В первой половине встречи было много борьбы, но, к сожалению, без моментов. У соперников проявлялись существенные проблемы с конструктивом. Казалось, что команды стремятся в первую очередь не пропустить и боятся ошибиться. Ошибок в переходной фазе хватало. В "Подолье" первый удар в створ ворот произошел аж на 30-й минуте, когда Потимков спокойно забрал мяч в руки после удара Боженара. Первый тайм завершился закономерной нулевой ничьей.

После перерыва соперники стремились все же забить победный мяч и в конце встречи хозяева все же добились своего. Новиков получил мяч в штрафной и мощно пробил между ног голкиперу - 1:0. Казалось, что три очка уже в кармане "Диназа", но против этого был Кулиш. Максим в компенсированное время из-за пределов штрафной пробил в угол и принес гостям ничью – 1:1.

Первая лига. Группа "Выбывание"

"Диназ" - "Подолье" 1:1

Голы: Новиков (82) - Кулиш (90+2)

"Диназ" (стартовый состав): Потимков - Ярмак, Рудавский, Мартынюк, Волошин, Ткачук, Мораренко, Сейтхалилов, Сергийчук, Старенький, Кириченко

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов - Симинин, Веремиенко, Цыбульник, Пасечник, Корешков, Савчук, Оробец, Боженар, Кулиш, Кобзарь