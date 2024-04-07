Первая лига. Металлург – Нива 0:2. Коллектив из Тернополя поднимается на второе место

"Металлург" в прошлом туре в гостях потерпел разгромное поражение от "Металлиста". Подопечные Антона Гая после двух подряд больших поражений опустились на третье место в своей группе. "Нива" также потерпела большое поражение, но дома – от "Диназа". Гостей никто не понял бы, если бы они сегодня не набрали три очка.

В первой половине встречи в контроле мяча доминировали гости, но с конструктивом в заключительной трети поля у них ощущались проблемы. Можно вспомнить разве что удар Ризныка из пределов штрафной. Запорожцы достаточно качественно оборонялись. Тернопольский коллектив лучше играет вторым номером, но сегодня им пришлось в позиционном футболе вскрывать защиту соперников.

Во второй половине тайма хозяева выровняли игру и начали даже больше пробивать. На 30-й минуте мог забивать Шейн, но 16-летний игрок "Металлурга" с нескольких метров пробы выше ворот. На 34-й минуте гости открыли счет. Голуб из пределов штрафной пробил в дальний угол – 0:1. Дебютный гол Дениса за "Ниву".

Следует отдать должное запорожцам, которые сегодня провели наиболее качественный свой матч весной. На гол подопечные Гая точно наиграли, но подводила реализация. А вот тернопольский коллектив в середине второго тайма увеличил свое преимущество. После прострела Голуба мяч залетел в ворота от Довбецкого – 0:2. Для 20-летнего забвка это дебютный гол среди профессионалов. В итоге, матч завершился победой "Нивы".

Первая лига. Группа "Выбывание". Третий тур

"Металлург" - "Нива" 0:2

Голы: Голуб (34), Довбецкий (62)

"Металлург" (стартовый состав): Николаенко – Страдс, Костюченко, Курелех, Ишимский, Хусин, Ковальский, Мисанов, Близнец, Шейн, Юдин

"Нива" (стартовый состав): Ольховый - Бэй, Зинь, Мудрый, Климак, Давыдов, Дорошенко, Голуб, Векленко, Волохатый, Ризнык