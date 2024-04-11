Лидер приедет в гости к третьей команде чемпионской группы. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Завтра тремя матчами стартует четвертый тур весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний чемпионской группы. Обращаем внимание на встречу между "Левым берегом" и "Карпатами".

Группа "Чемпионская"

"Полтава" - "Агробизнес"

12.04.2024. 12:45. "Молодежный". Полтава

В прошлом туре прервалась безголевая серии "Агробизнеса", которая в чемпионате длилась 360 минут. Подопечные Чижевского благодаря голу Галенкова смогли выиграть у "Ингульца". Безусловно, эта победа должна была добавить коллективу из Волочиска уверенности в собственных силах. "Агробизнес" занимает шестое место и еще имеет неплохие шансы побороться за топ-4. Полтавчане провели неоднозначный матч против "Кудровки-Нивы" – 2:2. Подопечные Сысенко в весенней части сезона еще не побеждали. Баланса в игре футболистам СК "Полтавы" не хватает. В случае победы хозяева смогут обойти своего конкурента и сохранят шансы на борьбу за плей-офф.

"Левый берег" - "Карпаты"

12.04.2024. 13:30. "Арена Левый берег". Киевская область

Третья команда группы будет принимать единоличного лидера. Безусловно, это самая ожидаемая игра тура. "Карпаты" содержат две победные серии: общую и домашнюю, которые длятся по шесть игр. Постепенно львовяне начинают прибавлять в конструктиве, но до идеала еще очень далеко. "Карпаты" в прошлом туре играли со вкусом, получая от процесса удовольствия. "Карпаты" имели достаточно простора на всех участках поля и умело им пользовались. Однако, так будет не всегда и впереди "львов" ожидают ключевые матчи. Отметим Игоря Невеса, который наконец-то начинает набирать форму и становится лидером коллектива.

Киевляне в прошлом туре вырвали победу в Ивано-Франковске, но выезд для них был очень сложным. Подопечные Первака не сыграли в атаке так, как могут и умеют. Три очка "Левому берегу" принес шикарный удар со штрафного Дедуха. Против "Карпат" хозяевам стоит играть на максимум своих возможностей и только тогда они смогут рассчитывать на положительный результат. В случае победы киевляне смогут даже выйти на второе место. На кону стоит очень многое, поэтому с нетерпением ожидаем эту игру.

"Мариуполь" - "Кудровка-Нива"

12.04.2024. 14.00.

Встреча пятой и предпоследней команды группы, которых отделяют всего четыре очка. Неделю назад завершилась беспроигрышная гостевая клубная рекордная серия "Мариуполя" в Первой лиге, которая длилась девять игр: пять побед и четыре ничьи. Однако критиковать приазовцев не стоит, ведь они играли против лидера. Важно, что подопечные Красноперова пытались играть, а не отбиваться.

"Кудровка-Нива" два тура подряд не проигрывает и это достаточно хороший результат для обновленного коллектива. Коллектив Локтионова проявил характер и смог сыграть вничью против "Полтавы" – 2:2. Постепенно начинают прогрессировать футболисты "Кудровки-Нивы". Смогут ли кто-нибудь из этих соперников впервые весной выиграть или смогут сыграть вничью?