Полтава - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Седьмая команда группы "Выбывание" будет принимать шестую. Полтавчане в случае победы смогут обойти своего конкурента, но отметим, что подопечные Сысенко весной еще не побеждали. "Агробизнес" подходит на фоне эмоционального подъема к этой игре, ведь в прошлом туре подопечные Чижевского переиграли "Ингулец". Коллектив из Волочиска сыграл один из своих лучших матчей в сезоне.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.45.