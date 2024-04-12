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Полтава - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Полтава - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полтава - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

ФОто: СК Полтава

Новина українською

Седьмая команда группы "Выбывание" будет принимать шестую. Полтавчане в случае победы смогут обойти своего конкурента, но отметим, что подопечные Сысенко весной еще не побеждали. "Агробизнес" подходит на фоне эмоционального подъема к этой игре, ведь в прошлом туре подопечные Чижевского переиграли "Ингулец". Коллектив из Волочиска сыграл один из своих лучших матчей в сезоне.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.45.

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СК Полтава Агробизнес (Волочиск) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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