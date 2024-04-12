Первая лига. Полтава – Агробизнес 2:1. Победу принес капитан

Матч седьмой и шестой команд группы, которых разделяют всего два очка. Полтавчане в 2024 году еще не побеждали, а вот коллектив из Волочиска неделю назад достаточно сенсационно победил одного из лидеров – "Ингулец". "Агробизнес" продолжает бороться за право участия в стыковых матчах.

Ближе к середине первой половины встречи гости вышли вперед. Галенков отдал шикарную передачу в штрафную на Волкова, а Даниил пробил мимо голкипера – 0:1. Провалились в этом эпизоде защитники "Полтавы". Несмотря на все усилия сравнять счет до перерыва подопечные Сысенко не смогли. Не удалось довести свои атаки до логичного завершения полтавчанам.

В начале второй половины встречи хозяева все же сравняли счет. Владимир Одарюк из пределов штрафной мощно пробил в верхний угол – 1:1. Шикарный гол, который безусловно, станет украшением тура. Полтавчане играли интереснее, но воплотить игровое преимущество еще в один гол не удавалось.

На 80-й минуте победу "Агробизнесу" мог принести Толочко, но его мощный удар в прыжке парировал Варцаба. Через четыре минуты полтавчане все же вышли вперед. После подачи со штрафного капитан "Полтавы" Щербак в одно касание переправил мяч в сетку - 2:1. В итоге, "Полтава" впервые в 2024 году побеждает.

Группа "Чемпионская". Четвертый тур

"Полтава" - "Агробизнес" 2:1

Голы: Одарюк (51), Щербак (84) - Волков (18)

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Бужин, Опанасенко, Ходуля, Коцюмака, Даниленко, Копытов, Перебора, Одарюк, Щербак, Марусич

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Лень, Слива, Заец, Квасный, Теплый, Толочко, Галенков, Касимов, Волков, Войтиховский