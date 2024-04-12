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Первая лига. Мариуполь – Кудровка-Нива 0:0. Ничья в пользу конкурентов

Первая лига

Последняя игра пятницы

Первая лига. Мариуполь – Кудровка-Нива 0:0. Ничья в пользу конкурентов

Фото: ФСК Маріуполь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Команды в нынешнем сезоне еще не побеждали, поэтому очное противостояние – хорошая возможность наконец-то прервать эту неудачную серию. Подопечные Локтионова после разгромного поражения от "Левого берега" смогли собраться и два тура не проигрывали. Однако "Кудровка-Нива" все же пока занимает предпоследнее место.

Первая половина встречи завершилась без голов. Было много борьбы, но хотелось видеть больше конструктива. Больше пробивали по воротам гости, но в створ ворот было всего по два удара. Ожидали более интересной игры от приазовцев, но им не удалось проявить свои лучшие качества.

Во второй половине встречи характер игры не изменился. Соперники стремились вырвать победу, но довести свои атаки до логического завершения не могли. В итоге матч так и завершился без голов. Ничья, которая никого не устраивает.

Группа "Чемпионская". Четвертый тур

"Мариуполь" - "Кудровка-Нива" 0:0

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Булгаков, Шушко, Терехов, Фатеев, Мельниченко, Задоя, Пуды, Зубков, Плакса, Савин

"Кудровка-Нива" (стартовый состав): Климов - Гагун, Мисюра, Сердюк, Рогозинский, Гулько, Вечурко, Некто, Тепляков, Коркишко, Тыменко

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