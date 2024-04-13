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Ингулец - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Ингулец - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ингулец - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Вторая команда чемпионской группы будет принимать четвертую. У коллектива из Петрова есть шансы снова оторваться от "Левого берега", но для этого нужно впервые за три тура выиграть. "Эпицентр" ниже четвертого места по итогам тура не опустится, но если сможет набрать три очка, то будет чувствовать себя комфортнее.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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