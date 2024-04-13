Подолье - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встречаются соседи в таблице, имеющие одинаковое количество зачетных пунктов. Очевидными фаворитами этого противостояния считаются хозяева, которые еще не проигрывали весной. Запорожцы наоборот, очки еще не набирали. Очень сложно молодым играть на таком уровне, но постепенно они начинают прогрессировать.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.