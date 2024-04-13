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Нива Тернополь - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Последняя команда группы "Выбывание" приедет в гости ко второй. "Нива" реабилитировалась за разгромное поражение от "Диназа", но к игре подопечных Стахива остаются немало вопросов. В матче с "Металлургом" с лучшей стороны проявили себя молодые Довбецкий и Голуб. Смогут ли гости навязать борьбу? У "Чернигова" существенные кадровые потери, ведь три основных игрока не смогут сыграть из-за дисквалификации.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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