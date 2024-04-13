Нива Тернополь - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Последняя команда группы "Выбывание" приедет в гости ко второй. "Нива" реабилитировалась за разгромное поражение от "Диназа", но к игре подопечных Стахива остаются немало вопросов. В матче с "Металлургом" с лучшей стороны проявили себя молодые Довбецкий и Голуб. Смогут ли гости навязать борьбу? У "Чернигова" существенные кадровые потери, ведь три основных игрока не смогут сыграть из-за дисквалификации.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.