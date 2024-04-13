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Буковина - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина - Горняк-Спорт: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
Буковинцы в прошлом туре впервые в весенней части сезона потеряли очки. Подопечные Мельничука все еще остаются лидерами, но права на ошибку уже нет. "Горняк-Спорт" в 2024 году набрал всего одно очко и еще далеко не обеспечил себе участие в Первой лиге в следующем сезоне. Отметим, что из-за травмы хозяевам не сможет помочь Виталий Фарасеенко, а из-за дисквалификации – Шалфеев. Детальное обследование повреждения Фарасеенко, к сожалению, выявило перелом латеральной кости левой голени. На восстановление, как ожидается, потребуется около 6-7 недель.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.
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