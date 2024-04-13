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Виктория - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Виктория - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Виктория - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Прикарпаття

Новина українською

Обе команды в 2024 году еще не побеждали, потому в очном противостоянии будут стремиться прервать эту серию. От сумчан все же ожидали большего, но пока они свою игру не могут найти. "Прикарпатье" остается на последнем месте и если подопечные Рыпана победят, то смогут сравняться по очкам с "Кудровкой-Нивой".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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