Виктория - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды в 2024 году еще не побеждали, потому в очном противостоянии будут стремиться прервать эту серию. От сумчан все же ожидали большего, но пока они свою игру не могут найти. "Прикарпатье" остается на последнем месте и если подопечные Рыпана победят, то смогут сравняться по очкам с "Кудровкой-Нивой".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.