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Виктория - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: МФК Прикарпаття
Обе команды в 2024 году еще не побеждали, потому в очном противостоянии будут стремиться прервать эту серию. От сумчан все же ожидали большего, но пока они свою игру не могут найти. "Прикарпатье" остается на последнем месте и если подопечные Рыпана победят, то смогут сравняться по очкам с "Кудровкой-Нивой".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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