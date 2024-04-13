Четвертая подряд победа Хуста? Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют еще два матча четвертого тура весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Хусте и Ужгороде.

Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Хуст" - "Кремень"

14.04.2024. 13:30. "Карпаты". Хуст

Встреча пятой и девятой команд группы. "Хуст" в этой части сезона радует своих болельщиков результатами. Победная клубная рекордная серия "Хуста" в Первой лиге длится три игры. Такие результаты позволили подопечным Цыткина подняться на пятое место и, кажется, этот коллектив не собирается останавливаться на достигнутом. "Кремень" занимает предпоследнее место, поэтому ответственность за результат на подопечных Климовского больше давит. Коллектив из Кременчуга весной еще не побеждал и прервать эту серию будет непросто, ведь Хуст дома играет достаточно мощно. Особенно это касается второй половины встречи. Отметим, что хозяевам не смогут помочь Вагин и Павлич.

"Металлист" - "Диназ"

14.04.2024. 15:00. "Авангард". Ужгород

"Диназ" всего на три очка оторвался от последнего места, поэтому подопечные Головка должны рассчитывать на очки в каждом туре. Стабильности в игре вышгородцев не хватает, но это и неудивительно, если учитывать количество новичков. "Металлист" в Горишних Плавнях забить не смог. Подопечных Анищенко подвела реализация. Судьбу матча должен был решать Рязанцев, но он не смог переиграть Шухмана. К игре в заключительной трети поля остается немало вопросов. Ожидаем бескомпромиссный футбол, в котором больше шансов на победу все же у гостей.