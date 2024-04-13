Первая лига. Ингулец – Эпицентр 1:0. Хозяева побеждают в большинстве

"Ингулец" в прошлом туре в гостях потерял три очка в игре с "Агробизнесом", но остается на втором месте. Подопечные Владислава Лупашко только на одно очко опережают своих преследователей с "Левого берега". "Эпицентр" после домашней победы над "Викторией" находится на четвертом месте, которое дает возможность побороться за путевку в УПЛ. Подопечные Сергея Нагорняка в гостях не пропускали голов в чемпионате в течение 356-ти минут.

Обе команды активно начали встречу. Было заметно, что футболисты нацелены на быстрый гол, чтобы дальше себя чувствовать более комфортно. Смелость и агрессия подопечных Нагорняка импонировала. Постепенно гости перехватили инициативу, но довести свои атаки до логического завершения не могли.

На 17-й минуте могли выходить вперед хозяева, но мяч после удара Козыренко задел стойку. Первый акцентированный удар подопечных Лупашко. Ближе к середине первого тайма именно петровцы стали больше играть с позиции силы, но завершающего удара им не хватало. У гостей мог забивать Кравчук, но главный бомбардир "Эпицентра" не попал в створ ворот из пределов штрафной.

На 28-й минуте очень опасно со штрафного пробивал Богунов, но продемонстрировал свое мастерство Жмурко. Первый тайм завершился без голов, хотя моментов хватало. Интересно наблюдать за таким футболом.

Сразу после перерыва играли с позиции силы хозяева поля. На 60-й минуте подопечные Нагорняка остались в меньшинстве. За фол против Козыренко арбитр показал красную карточку Ахмеду Алибекову. Сложно было разобраться, что там произошло, ведь качественного повтора не было. На 66-й минуте "Ингулец" реализовал численное большинство. После подачи Козака из пределов штрафной в дальний угол пробил Мельничук – 1:0.

Шансов, чтобы отыграться в меньшинстве, у гостей не было. "Ингулец" впервые за три тура побеждает, а "Эпицентр" впервые за тринадцать матчей в Первой лиге проигрывает.

Первая лига. Группа "Чемпионская". Четвертый тур

"Ингулец" - "Эпицентр" 1:0

Голы: Мельничук (66)

Удаление: Алибеков (60)

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Ченбай, Шершень, Козыренко, Кольцов, Сад, Панасенко, Козак, Богунов, Ситало

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко – Мороз, Григоращук, Жмуйда, В. Крыстин, Алибеков, Миронюк, Беженар, Стень, Ляшенко, Кравчук