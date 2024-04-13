Виктория – Прикарпатье 0:1. Игра длилась почти пять часов

"Виктория" в прошлом туре в гостях уступила "Эпицентру", но прервала свою безголевую серию. В случае победы у хозяев еще сохранялись шансы на борьбу за место в зоне переходных игр с клубами УПЛ. В прошлом туре "Прикарпатье" дома уступило "Левому берегу" и осталось на последнем месте.

Из-за технических проблем трансляция матча появилась на 36-й минуте, когда гости уже вели в счете. Судьбу первого матча решил Олег Кос, реализовавший выход один на один. Для Олега это дебютный гол за "Прикарпатье". Уже можно сказать, что Кос удачно заменил главного бомбардира Андрея Хому, пропускавшего игру из-за дисквалификации.

Сразу после перерыва пытались увеличить свое преимущество гости, но до опасных моментов дело не доходило. Проблемы с атакой у подопечных Бессмертного никуда не делись. Кадровый потенциал достаточно неплохой, но с конструктивом все очень грустно. На 57-й минуте раздался сигнал воздушной тревоги и футболисты вынуждены были уйти в укрытия. Пауза длилась больше двух часов.

После возобновления игры было много борьбы, но, к сожалению, без моментов. Очень примитивно и однообразно играла "Виктория". В итоге игра завершилась дебютной в 2024 году победой "Прикарпатья".

Первая лига. Группа "Чемпионская". Четвертый тур

"Виктория" - "Прикарпатье" 0:1

Голы: Кос (11)

"Виктория" (стартовый состав): Шелихов – Ульянов, Кравчук, Нелин, Корохов, Долинский, Лебеденко, Машталир, Чеглов, Копыл, Ныч

"Прикарпатье" (стартовый состав): Бобинец – Швец, Болденков, Демков, Романов, Бучакчийский, Рудюк, Радульский, Попчук, Цюцюра, Кос