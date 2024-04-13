Первая лига. Буковина – Горняк-Спорт 1:1. Лидер второй тур подряд теряет очки

"Буковина" в прошлом туре в гостях поровну поделила очки с "Кремнем" и позволила "Подолью" догнать себя. Коллектив из Черновцов в трех матчах группы еще голов не пропускал. "Горняк-Спорт" в предыдущей игре также сыграл вничью, но дома с "Металлистом" и продолжает находиться в зоне переходных игр с клубом Второй лиги.

С первых минут хозяева начали играть с позиции силы, но не удалось довести атаки до логического завершения. Также стоит отметить подопечных Куценко, достаточно внимательно игравших в защите. Во владении мячом преимущество было у подопечных Мельничука, но в подавляющем большинстве это был "стерильный" контроль.

На 34-й минуте наконец-то дождались первого опасного момента, когда удар Гончарука в дальний угол парировал голкипер "Горняка-Спорт". Блестящая игра Шухмана, ведь если бы не он, то счет уже был бы открыт. Однако через две минуты хозяева все же достигли своего. Новотрясов прострелил, а Палагнюк пробил в дальний угол – 1:0. Мало кто ожидал, но очень быстро гости сравняли счет. Посевкин подал, а Тузенко расстрелял ворота – 1:1. Таким образом, первый тайм завершился вничью.

Следует отдать должное гостям, которые сегодня были конкурентоспособными и старались ни в чем не уступать фаворитам. Существенного преимущества у подопечных Мельничука не было. От них ожидали более качественной игры в заключительной трети поля. В итоге, игра так и завершилась вничью. "Буковина" второй тур не может выиграть, но все еще остается лидером.

Первая лига. Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Буковина" - "Горняк-Спорт" 1:1

Голы: Палагнюк (36) - Тузенко (39)

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Бодня, Будняк, Гончарук, Дворовенко, Лопыренок, Новотрясов, Палагнюк, Пец, Солдат, Чайковский

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Шухман - Черныш, Мороз, Чибуэзе, Романенко, Одог, Дмитриев, Гора, Тузенко, Посевкин, Студенко