Первая лига. Хуст – Кремень 1:0. Четвертая подряд победа подопечных Цыткина

Поединок пятой и девятой команд группы. "Хуст" в весенней части сезона еще не терял очки, а "Кремень" наоборот, еще не выигрывал. Подопечные Климовского в зоне прямого понижения в классе. Отметим, что из-за дисквалификации хозяевам сегодня не могли помочь Вагин и Павлич.

В первой половине встречи обе команды разочаровали. Было много борьбы, но, к сожалению, без моментов. За счет чего футболисты старались забивать? Ответа на этот вопрос мы не получили. Казалось, что ничья устраивала команды. Сразу после перерыва вышел лучший игрок "Хуста" во второй части сезона Владислав Чабан, но характер игры существенно не изменился.

Гости непонятно почему играли слишком пассивно. Неужели их все устраивало? Удивительно, если учитывать место "Кремня" в таблице. Больше хотели победить хозяева, но у них сегодня мало что получалось. На 78-й минуте подопечным Цыткина все же удалось забить. Замена сработала! Коркодим отдал прямо на Дыянчука, а Дмитрий метров с 20-ти расстрелял ворота – 1:0. В итоге, четвертая победа подряд "Хуста".

Первая лига. Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Хуст" - "Кремень" 1:0

Голы: Дыянчук (78)

"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Сираш, Червинский, Шевчук, Колчин, Новиков, Приходько, Станкович, Борисенко, Курилец, Баник

"Кремень" (стартовый состав): Коркодим - Дудник, Аркуша, Паламарчук, Товкач, Панчишин, Савицкий, Галоян, Глоба, Обамина, Куць