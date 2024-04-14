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Первая лига. Металлист – Диназ 2:0. Мощный второй тайм харьковчан

Первая лига

Последняя игра тура

Первая лига. Металлист – Диназ 2:0. Мощный второй тайм харьковчан

Фото: ФК Металіст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" в прошлом туре в гостях сыграл вничью с "Горняком-Спортом" и находится на шестом месте, которое не дает гарантии сохранения прописки в Первой лиге. Обновленный "Диназ" после домашней ничьей с "Подольем" находится на восьмом месте, то есть в зоне прямого вылета. Результат для обоих коллективов выходил на первый план.

В начале встречи больше играли первым номером хозяева, но без продвижения вперед. "Диназ" достаточно качественно играл в защите и при первой возможности стремился быстро доставлять мяч в заключительную треть поля. Темп матча был медленным, ведь никто не хотел рисковать. Голкиперы оставались без работы. Вряд ли такая игра своих подопечных устраивала тренеров. Первый тайм завершился без голов.

Второй тайм начался очень удачно для подопечных Анищенко. Сначала на 49-й минуте Рязанцев получил мяч в штрафной и мощно пробил в угол ворот – 1:0. Для Евгения это седьмой гол в нынешнем сезоне. Через четыре минуты стандарт помог хозяевам увеличить свое преимущество. Дигтярь подал с углового, а Гомес головой пробил в дальний угол – 0:2. Такого точно вышгородца не ожидали.

В итоге матч завершился победой "Металлиста". Харьковчане всего на одно очко отстают от пятого места, а "Диназ" остается в зоне прямого вылета.

Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Металлист" - "Диназ" 2:0

Голы: Рязанцев (49), Гомес (53)

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - П. Луцив, Порох, Гомес, Дигтярь, Пидручный, Багачанский, Тепляков, Синчук, Рязанцев, Исаенко

"Диназ" (стартовый состав): Потимков - Волошин, Мартынюк, Ярмак, Литвинов, Ткачук, Сейтхалилов, Мораренко, Соловьев, Кириченко, Паламар

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