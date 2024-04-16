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Цыганык: Нынешний владелец Карпат готов погасить долги старого клуба, которые составляют 8 млн долларов

Первая лига

Сейчас юристы работают, чтобы уменьшить эту сумму

Цыганык: Нынешний владелец Карпат готов погасить долги старого клуба, которые составляют 8 млн долларов

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что летом львовские "Карпаты", которые являются главным претендентом на выход в УПЛ, планируют серьезно усилить команду.

"Владелец "Карпат" Маткивский сказал, что он готов выделить некоторый бюджет, причем немаленький бюджет, чтобы летом клуб поработал на рынке и был конкурентным в УПЛ.

Также есть разговоры, что там есть долги старых владельцев. Сейчас называется сумма в размере 8 млн долларов, но сейчас адвокаты работают над тем, чтобы ее уменьшить.

Однако было сказано, что нынешний владелец "Карпат", если будет стоять такой вопрос, будет готов погасить эти долги для дальнейшего развития клуба вплоть для еврокубков", - рассказал Цыганык.

Напомним, что "Карпаты" уверенно лидируют в чемпионской группе Первой лиге и являются главным претендентом на выход в УПЛ.

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Игорь Цыганык Карпаты (Львов)
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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