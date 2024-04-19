Шанс на дебютную победу для Мариуполя. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют четыре матча пятого тура весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний, которые должны подарить ряд эмоций.

Группа "Чемпионская"

"Агробизнес" - "Мариуполь"

20.04.2024. 14:30. "Юность". Волочиск

Коллектив из Волочиска в прошлом туре проиграл "Полтаве", хоть и вел в счете после первой половины встречи. Подопечные Чижевского занимают седьмое место, но расстояние до топ-4 – всего три очка, поэтому вся борьба еще впереди. "Мариуполь" все еще никак не может выиграть в 2024 году. Подопечные Красноперова в этой части сезона набрали все три очка и от этого коллектива ожидали большего. Смогут ли приазовцы выиграть? Достичь максимального результата будет непросто, ведь "Агробизнес" дома играет достаточно мощно. Победа над "Ингульцем" – яркое подтверждение тому. У хозяев будет существенная потеря, ведь из-за дисквалификации не сможет сыграть главный голкипер Андрей Попович.

Группа "Выбывание"

"Металлург" - "Буковина"

20.04.2024. 12:00. "Центральный стадион". Умань

В гости к кризисному "Металлургу" приедет лидер группы. Безвыигрышная серия запорожцев в Первой лиге длится восемь игр: две ничьи и шесть поражений, что явилось повторением клубного рекорда. Подопечные Гая в первом тайме играют достаточно достойно, а после перерыва ничего не могут противопоставить соперникам. Однако ожидали ли мы других результатов от юных запорожцев, не имеющих должного опыта игры на таком уровне? "Буковина" два тура не может выиграть. Подопечные Мельничука теряют очки там, где не должны этого делать. Пока что буковинцы занимают первое место, но если так продолжат играть, то имеют все шансы опуститься вниз. Ожидаем, что гости прервут свою серию без побед и наберут важные три очка.

"Диназ" - "Хуст"

20.04.2024. 12:45

Встреча восьмой и пятой команд группы. "Диназ" в прошлом туре уступил "Металлисту" и находится в зоне прямого вылета. Подопечным Головка не хватает стабильности. Возможно, причина в существенном обновлении состава во время межсезонья? Если вышгородцы не найдут баланс в игре, то могут понизиться в классе. Коллектив из Хуста является главным открытием весенней части сезона. Победная клубная рекордная серия "Хуста" в Первой лиге длится четыре игры. Подопечные Цыткина мощно играют после перерыва и это помогает им добиваться максимального результата. Замены тренерского штаба существенно меняют характер игры, но почему хустяне не играют так с первых минут? Это сверхважная игра для хозяев, но смогут ли они прервать победную серию соперника? Гостям в этом матче не поможет Игорь Вагин.

"Горняк-Спорт" - "Подолье"

20.04.2024. 13:30. "Юность". Горишние Плавни

"Горняк-Спорт" в прошлом туре сенсационно сыграл вничью с лидером. Подопечные Куценко проявили характер и смогли отыграться на выезде. Таким образом, коллектив из Горишних Плавней не проигрывает уже два тура подряд, но не стоит останавливаться на достигнутом. "Горняк-Спорт" всего на два очка оторвался от зоны прямого вылета. "Подолье" старт в весенней части сезона может занести себе в актив. Подопечные Костышина еще не проигрывали и поднялись на второе место. Безусловно, для хмельницкого коллектив ожидает непростой выезд, но у них есть все шансы набрать три очка и продлить свою беспроигрышную серию.