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Первая лига. Карпаты – Ингулец 1:2. Победная серия львовян прерывается

Первая лига

Центральная игра тура

Первая лига. Карпаты – Ингулец 1:2. Победная серия львовян прерывается

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Это был самый ожидаемый матч пятого тура весенней части сезона в Первой лиге. Лидер чемпионской группы принимал "Ингулец", занимающий второе место. Львовская команда пропустила меньше всех голов среди всех участников чемпионата - 12 мячей. Учитывая это, подопечных Лупашко ждал очень непростой выезд.

Уже на 26-й секунде могли забивать хозяева поля, но мяч после удара Невеса пролетел мимо ворот. Ошибся в этом эпизоде Паламарчук, опрометчиво вышедший из ворот. Следует отдать должное гостям, которые при первой возможности выбегали в атаку. Было заметно, что обе команды настроены на победу. На десятой минуте после подачи Козака пробивал Ситало, но в створ ворот он не попал.

Сложно было кому-то отдать предпочтение, но постепенно игра стала более вязкой. Моментов было немного, но игру нельзя было назвать скучной. На перерыв команды так и ушли без голов.

Второй тайм начался очень неожиданно. Козак подавал в штрафную, но никто до мяча так и не дотянулся – 0:1. Кожухарь ожидал, что Бабогло сможет выбить мяч на угловой, но этого не произошло. Очень сложно сегодня было львовянам в атаке, но в этом большая заслуга петровского коллектива. Подопечные Маркевича контролировали мяч, но в заключительной трети поля ощущались существенные проблемы.

На 84-й минуте Чачуа сбил Козака и арбитр назначил пенальти в ворота "Карпат". Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Богунов – 0:2. В компенсированное время Ариэльсон перебросил мяч через голкипера, а Костенко занес мяч в ворота - 1:2. Несмотря на все усилия отыграться хозяева так и не смогли.

Таким образом, шестиматчевая выигрышная серия львовского клуба сегодня прервалась. Результат закономерен, ведь подопечные Лупашко сегодня сыграли свой лучший матч в 2024 году.

Группа "Чемпионская"

"Карпаты" - "Ингулец" 1:2

Голы: Костенко (90) - Козак (50), Богунов (85, пен)

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Романюк, Бабогло, Векляк, Полегенько, Чех, Клименко, Подлепенец, Костенко, Чачуа, Невес

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Козыренко, Кольцов, Сад, Пятов, Козак, Богунов, Ситало

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