Горняк-Спорт - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Седьмая команда группы будет принимать вторую. "Горняк-Спорт" борется за то, чтобы остаться в Первой лиге, а хмельницкий коллектив имеет все шансы выиграть группу. "Подолье" во второй части сезона еще не проигрывало и не собирается останавливаться на достигнутом. Подопечные Куценко неожиданно сыграли вничью с лидером, но смогут ли они третий матч подряд не проиграть?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.