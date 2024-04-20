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Горняк-Спорт - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Горняк-Спорт - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
Седьмая команда группы будет принимать вторую. "Горняк-Спорт" борется за то, чтобы остаться в Первой лиге, а хмельницкий коллектив имеет все шансы выиграть группу. "Подолье" во второй части сезона еще не проигрывало и не собирается останавливаться на достигнутом. Подопечные Куценко неожиданно сыграли вничью с лидером, но смогут ли они третий матч подряд не проиграть?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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