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Бурда: За границей игроков заставляют давать комментарии после матчей, а нас нет

Премьер-лига
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Киевляне действительно нечасто общаются с прессой

Бурда: За границей игроков заставляют давать комментарии после матчей, а нас нет
Новина українською

Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал, почему игроки киевского клуба редко общаются с прессой.

- Почему игроки "Динамо" очень редко дают комментарии после матчей?

– Не хочется. У нас была серия из 6 матчей без побед. Ладно после первой даешь комментарий, после второй, оправдываешься как-то. Но правильно сказал Цыганков, что людям не нужны слова, нужны результаты.

Зачем, что говорить, нужно было просто выйти и победить в матче. Когда выигрываешь, хорошо играешь, все с тобой дружат, все хвалят. Думаешь, что это круто. А потом неудачный матч – и все наоборот.

После очередной победы не хочется говорить, поскольку в следующий раз можешь неудачно сыграть, и все будет наоборот.

- За границей есть правило, что игроки подходят и дают комментарии после матча, несмотря на результаты.

– Их заставляют, а нас нет.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
XSPORT.ua

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