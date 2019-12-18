Бурда: За границей игроков заставляют давать комментарии после матчей, а нас нет

Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал, почему игроки киевского клуба редко общаются с прессой.

- Почему игроки "Динамо" очень редко дают комментарии после матчей?

– Не хочется. У нас была серия из 6 матчей без побед. Ладно после первой даешь комментарий, после второй, оправдываешься как-то. Но правильно сказал Цыганков, что людям не нужны слова, нужны результаты.

Зачем, что говорить, нужно было просто выйти и победить в матче. Когда выигрываешь, хорошо играешь, все с тобой дружат, все хвалят. Думаешь, что это круто. А потом неудачный матч – и все наоборот.

После очередной победы не хочется говорить, поскольку в следующий раз можешь неудачно сыграть, и все будет наоборот.

- За границей есть правило, что игроки подходят и дают комментарии после матча, несмотря на результаты.

– Их заставляют, а нас нет.