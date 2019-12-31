Сабо выделил двух тренеров УПЛ

Экс-коуч национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо ответил на вопрос о том, кто из тренеров, работающих в УПЛ, сумел ярко проявить себя в первой половине чемпионата.

Главное событие, как отмечает Сабо - это приход Виктора Скрипника в "Зарю".

"Помню его по сборной Украины, когда он играл под моим руководством. Скрипник всегда был думающим футболистом, действовал с полной отдачей во всем и всегда, - говорит Сабо. - Имея за спиной немецкую тренерскую школу, в УПЛ он создает очень интересную команду. Второе место в чемпионате Украины я скорее отдам "Зари", чем кому-либо другому. Хотя, конечно, у него еще заберут арендованных исполнителей ...Посмотрим, что будет после этого".

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Кроме Скрипника внимание Сабо привлек Висенте Гомес.

"Олимпик" под его руководством так поднялся! Гомес и раньше, когда работал в "Динамо", доказал, что является хорошим специалистом, но сейчас показал, что может самостоятельно возглавлять команду, - увидел новшество экс-тренер "сине-желтых". - Правда, посмотрим еще, как он подготовит "Олимпик" во время зимней паузы в сезоне. Это важная и непростая задача".