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Селюк: Динамо надо зарабатывать, а не только тратить деньги Суркиса

Премьер-лига
(1 голосов)

Агент говорит о том, что его футболисты не являются конкурентами молодых украинцев

Селюк: Динамо надо зарабатывать, а не только тратить деньги Суркиса
Новина українською

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью журналу "Футбол" рассказал о переход в "Динамо" своих клиентов Бенито и Ибраима Каргбо-младшего.

"Приход легионеров ни в коей мере не означает отказа от украинских талантов, от их воспитания и развития. Речь идет о том, на мой взгляд, что этот вектор не должен быть единственным.

С учетом нынешних реалий президент "Динамо" Игорь Суркис, на мой взгляд, выбрал правильный путь, которым идут "Аякс" и "Зальцбург" – покупка и развитие молодых игроков, не только своих. Это путь "ПСЖ", у которого масса молодых игроков на минимальном контракте – с прицелом на то, что с каждого трансфера воспитанника клуб будет получать как минимум платежи солидарности.

Ни о каком отказе от своих принципов не идет речи, посмотрите на результат сборной Украины U-20 и сколько там было игроков "Динамо". В то же время подчеркну: наличие в составе только украинских молодых игроков – это неправильно.

С экономической точки зрения продавать африканского игрока в клубы из Евросоюза гораздо проще – африканцы для ЕС не легионеры. А украинцы будут считаться легионерами. В "Динамо" этот момент четко осознают, поэтому приглашают молодых легионеров с перспективами.

Клубу надо зарабатывать, а не только тратить деньги Суркиса", – сказал Селюк.

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В статье: Игорь Суркис Дмитрий Селюк Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший Бенито
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Футбольный спам (Киев)
09.01.2020 в 22:54
И это говорит человек который сам помогал Семину отжать у ДК пару млн дол. Типа компенсацию за его несправедливое увольнение, после двух поражений подряд Шахтеру, сначала в чемпионате а потом в кубке с общим счётом 7:2
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Футбольный спам (Киев)
09.01.2020 в 22:42
Чему бы грабли не учили а сердце верит в чудеса))
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Bonus (Львів)
09.01.2020 в 22:37
З такими агентами важко заробляти...
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