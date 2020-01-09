Селюк: Динамо надо зарабатывать, а не только тратить деньги Суркиса

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью журналу "Футбол" рассказал о переход в "Динамо" своих клиентов Бенито и Ибраима Каргбо-младшего.

"Приход легионеров ни в коей мере не означает отказа от украинских талантов, от их воспитания и развития. Речь идет о том, на мой взгляд, что этот вектор не должен быть единственным.

С учетом нынешних реалий президент "Динамо" Игорь Суркис, на мой взгляд, выбрал правильный путь, которым идут "Аякс" и "Зальцбург" – покупка и развитие молодых игроков, не только своих. Это путь "ПСЖ", у которого масса молодых игроков на минимальном контракте – с прицелом на то, что с каждого трансфера воспитанника клуб будет получать как минимум платежи солидарности.

Ни о каком отказе от своих принципов не идет речи, посмотрите на результат сборной Украины U-20 и сколько там было игроков "Динамо". В то же время подчеркну: наличие в составе только украинских молодых игроков – это неправильно.

С экономической точки зрения продавать африканского игрока в клубы из Евросоюза гораздо проще – африканцы для ЕС не легионеры. А украинцы будут считаться легионерами. В "Динамо" этот момент четко осознают, поэтому приглашают молодых легионеров с перспективами.

Клубу надо зарабатывать, а не только тратить деньги Суркиса", – сказал Селюк.