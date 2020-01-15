Степаненко заметил весеннюю "болезнь" первого тура Шахтера в еврокубках

Вице-капитан "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о задачах команды в новом году.

Тарас отмечает, что в 2020 году "горняки" стартуют с чистого листа.

"Хочется добиваться высоких целей, покорять новые вершины. 2019-й выдался неоднозначным. Выиграли Кубок, чемпионат Украины, однако не выполнили задание в Лиге чемпионов, - акцентирует Тарас. - Это очень расстроило.

На 2020 год задача - выиграть чемпионат. И начнем с малого в Лиге Европы: следует пройти "Бенфику". Давно не можем сделать этот первый шаг - преодолеть первый тур в еврокубках. Трудно, ведь чемпионат начинается позже, чем у клубов, с которыми встречаемся. В них он в разгаре. Тем более команда выпала замечательная, уровня Лиги чемпионов.

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Поэтому этот шаг будет очень трудным, надо серьезно подготовиться. Кроме того, в июне ожидается большое событие - чемпионат Европы. Думаю, каждый футболист мечтает об этом. У нас сейчас отличная сборная, однако следует много работать, чтобы как минимум выйти из группы. Это по силам, если у всех одна цель. И к ней мы будем стремиться".