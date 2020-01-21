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Гендиректор Олимпика: Вторая шестерка - депрессивная шестерка

Премьер-лига
(2 голосов)

О вероятности отмены плей-офф за участие в ЛЕ

Гендиректор Олимпика: Вторая шестерка - депрессивная шестерка
Новина українською

Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов поделился мыслями об инициативе УПЛ по отказу от плей-офф за участие в Лиге Европы из-за необходимости подготовки национальной сборной к Евро-2020.

Менеджер донецкого клуба отметил, что письмо от УПЛ состоял из двух частей: в одной говорилось о переносе матчей чемпионата, а во второй - об изменении плей-офф между 5-8 командами.

"Поддерживаю" - "Не поддерживаю", - вспомнил господин Антонов. - Конечно, интересно со стороны УПЛ предложить нам играть плей-офф.

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Для второй шестерки это шанс. А для 5 и 6-го места теперь нет гарантий, что ты останешься в зоне Лиги Европы. В любом случае это интересно.

Если в УПЛ цель вернуть все, как было раньше - это уже неинтересно. Нет эмоций, нет борьбы. Вторая шестерка - депрессивная шестерка. Там никаких задач нет, только "выжить" и ждать следующего сезона", - подытожил Антонов.

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В статье: Алексей Антонов Олимпик (Донецк) УПЛ Лигоевропейский плей-офф
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Источник:
Футбол NEWS

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