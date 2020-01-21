Несколько игроков Колоса отравились на сборе в Турции

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о том, над чем команда работает на сборе в Турции.

"Все раскрывать не будем, но пробуем разные схемы. В первой части сезона мы играли по одной схеме, парни ее понимают. Пока первый этап сборов, можем попробовать наигрывать другие схемы. Посмотрим, как будет получаться. Все зависит от исполнителей, смогут ли футболисты играть по таким схемам.

Пока что игроков и новичков команды не хочу оценивать. Только вышли из отпуска, разное состояние, так что оценки давать рано. Главное, что все стараются, атмосфера хорошее, и это радует.

Несколько человек отравилось перед матчем с "Академикой" (3:0). Трое не смогли сыграть, а Литвин быстро перенес и играл после отравления", - сказал Костышин.