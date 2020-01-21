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Динамо подало иск в ФИФА на Сан-Паулу, который просрочил выплаты по Че Че
У бразильского клуба острый финансовый кризис
Киевское "Динамо" пожаловалось в ФИФА на бразильский "Сан-Паулу", который не выполняет своих финансовых обязательств по трансферу экс-игрока киевлян Че Че.
Как сообщает UOL Esporte, изначально клубы договорились, что деньги за футболиста "Сан-Паулу" будет выплачивать частями.
Впрочем, из-за тяжелой финансовой ситуации (бразильский клуб завершил год с дефицитом бюджета 38,6 млн евро) "Сан-Паулу" просрочил выплаты и при этом с ноября не отвечает на официальные запросы киевлян.
Именно поэтому киевский клуб решил подать иск в ФИФА, которая должна изучить документы по трансферу и вынести решение.
Если же и после вмешательства ФИФА "Сан-Паулу" продолжит затягивать переводы, на клуб могут наложить штраф, а если и это не возымеет действия, впоследствии наложить трансферный бан.