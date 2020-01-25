Юрий Мороз: Селекция у нас работает постоянно, ведь Динамо должно рождать звезд

Главный тренер молодежной команды киевского "Динамо" Юрий Мороз прокомментировал победу своих подопечных в контрольном матче со студенческой командой КНТЕУ "Меркурий" 6:2.

- Я доволен отношением ребят к игре. После двухнедельного цикла, который провели ребята, сегодня уже было видно определенное движение и понимание. Но зимняя спячка еще продолжается, игроки еще плохо реагируют на изменения на футбольном поле, особенно это касается качества отбора мяча. Все делается немного медленно.

- Вас удивил Егор Глушач, который сделал хет-трик?

- Да, для меня это удивление. Хорошо, что он старается прогрессировать в каждой тренировке, но есть некоторые вопросы. Сегодня удивил не только Глушач, но и группа игроков 2003-го года рождения понравилась. Мы работаем по плану, и я не оцениваю игру с позиции результата, а только с позиции отношения. Мы требуем от подопечных, чтобы они быстрее и агрессивнее начинали и играли флангами, и чтобы присутствовали глубина и ширина. Также пока еще немного заторможенная реакция ребят на качество игры в обороне. Словом, есть, над чем работать, мы делаем все для того, чтобы они прогрессировали.

- В матче принимали участие группа футболистов из академии, а также несколько игроков на просмотре. Это повлияло на командные связи и взаимопонимание?

- Конечно. Немного терялась командная общность. Для ребят из академии первая неделя была сложной в плане понимания. На сегодня они уже больше разобрались, чего мы от них требуем, но еще хотелось бы, чтобы их двигательные качества были на уровне. А что касается тех, кто приезжает на просмотр, селекция у нас работает постоянно, ведь "Динамо" должно рождать звезд.

- 2-го февраля ваша команда отправляется на сбор в Турцию, а как планируете работать до этого времени?

- В воскресенье у ребят будет выходной, а с понедельника будем работать в режиме двух- и одноразовых тренировок. На субботу запланирован еще один спарринг с первой командой луцкой "Волыни". Начало в 11.00. А в воскресенье вылетаем на сбор.