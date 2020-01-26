Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Войводина. Видеотрансляция матча
"Горняки" сыграют с сербским коллективом
Сегодня донецкий "Шахтер" в рамках товарищеского матча сыграет с "Войводиной" из Сербии.
Вашему вниманию видеотрансляция этого поединка: https://video.shakhtar.com/ru/live/3dcd3c9f-2add-42ce-8120-b3d2e8dfa0c0
Стартовый состав "горняков" на эту встречу.
Начало матча запланировано на 16:30.
За ходом матча также следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...