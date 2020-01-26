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Шахтер - Войводина. Видеотрансляция матча

Премьер-лига
(3 голосов)

"Горняки" сыграют с сербским коллективом

Шахтер - Войводина. Видеотрансляция матча
Новина українською

Сегодня донецкий "Шахтер" в рамках товарищеского матча сыграет с "Войводиной" из Сербии.

Вашему вниманию видеотрансляция этого поединка: https://video.shakhtar.com/ru/live/3dcd3c9f-2add-42ce-8120-b3d2e8dfa0c0

Стартовый состав "горняков" на эту встречу.

Шахтер - Войводина. Видеотрансляция матча - изображение 1

Начало матча запланировано на 16:30.

За ходом матча также следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.

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В статье: Шахтер (Донецк) Войводина (Нови-Сад)
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