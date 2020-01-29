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Тренер чешского Богемианс выделил двух футболистов Днепр-1

Премьер-лига
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Тренер чешского Богемианс выделил двух футболистов Днепр-1
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Ассистент тренера чешского "Богемианс" Эрик Брабец поделился впечатлениями от спарринга с украинским "Днепр-1" на сборах в Турции.

Коуч говорит, что товарищеская игра прошла очень хорошо.

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"Наши ребята работали на скорости, а в конце игры имели больше возможностей забить. Поэтому и победили. Мы сделали вам подарок, когда пропустили гол, - считает Брабец. - Игрок, который пробежал до конца - молодец (Супряга, - ред.), Он хорошо все выполнил. После проведенных замен мы в течение 10-15 минут слишком низко сели в защиту, но потом хорошо сыграли впереди и забили победный гол".

В составе "Днепр-1" тренер "Богемианс" выделил двух футболистов - форварда, который забил гол Владислава Супрягу за высокую скорость и 18-го номера левшу Александра Снежко, который хорошо обращался с мячом.

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В статье: спарринг Богемианс (Прага) СК Днепр-1 Днепр-1 Эрик Брабец
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Источник:
СК Дніпро-1

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