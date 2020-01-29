Премьер-лига
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Словенцы, норвежцы, белорусы и казахи. Динамо анонсирует 6 спаррингов до середины февраля
После отдыха в Киеве
В это воскресенье, 2 февраля, киевское "Динамо" вернется в турецкий курортный город Белек (Анталья) и продолжит подготовку к второй части сезона.
Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора динамовцы запланировали 6 контрольных матчей
О месте проведения и время начала каждого из матчей будет сообщено дополнительно. Всех их клуб обещает транслировать на канале "Динамо" в YouTube.
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Расписание товарищеских матчей:
- 5 февраля. «Динамо» - «Олимпия» (Любляна, Словения)
- 6 февраля. «Динамо» - «Стремсгодсет» (Норвегия)
- 9 февраля. «Динамо» - «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
- 11 февраля. «Динамо» - БАТЭ (Беларусь)
- 12 февраля. «Динамо» - «Тобол» (Казахстан)
- 15 февраля. «Динамо» - «Динамо» (Тбилиси, Грузия)
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Источник:ФК Динамо
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