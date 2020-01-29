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Словенцы, норвежцы, белорусы и казахи. Динамо анонсирует 6 спаррингов до середины февраля

Премьер-лига
(1 голосов)

После отдыха в Киеве

Словенцы, норвежцы, белорусы и казахи. Динамо анонсирует 6 спаррингов до середины февраля
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В это воскресенье, 2 февраля, киевское "Динамо" вернется в турецкий курортный город Белек (Анталья) и продолжит подготовку к второй части сезона.

Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора динамовцы запланировали 6 контрольных матчей

О месте проведения и время начала каждого из матчей будет сообщено дополнительно. Всех их клуб обещает транслировать на канале "Динамо" в YouTube.

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Расписание товарищеских матчей:

  • 5 февраля. «Динамо» - «Олимпия» (Любляна, Словения)
  • 6 февраля. «Динамо» - «Стремсгодсет» (Норвегия)
  • 9 февраля. «Динамо» - «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
  • 11 февраля. «Динамо» - БАТЭ (Беларусь)
  • 12 февраля. «Динамо» - «Тобол» (Казахстан)
  • 15 февраля. «Динамо» - «Динамо» (Тбилиси, Грузия)
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В статье: Динамо (Киев) тренировочный сбор
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Источник:
ФК Динамо

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