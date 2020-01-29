Словенцы, норвежцы, белорусы и казахи. Динамо анонсирует 6 спаррингов до середины февраля

В это воскресенье, 2 февраля, киевское "Динамо" вернется в турецкий курортный город Белек (Анталья) и продолжит подготовку к второй части сезона.

Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора динамовцы запланировали 6 контрольных матчей

О месте проведения и время начала каждого из матчей будет сообщено дополнительно. Всех их клуб обещает транслировать на канале "Динамо" в YouTube.

Читайте также Первый сбор завершен. Динамо вернулось в Киев

Расписание товарищеских матчей: