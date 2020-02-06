Мариуполь одержал волевую победу над командой из третьей лиги Австрии

Сегодня азовцы провели первый спарринг в рамках второго этапа подготовки в Турции. Соперником команды был австрийский "Стрипфинг" из третьей по рангу лиги Австрии.

Подопечные Александра Бабича в начале игры создали ряд моментов, но реализовать хотя бы один не удалось. Зато досадная ошибка позволила австрийцам открыть счет. На 30-й минуте отличился Сулимани.

В начале второй половины матча азовцы пропустили второй гол. Розыгрыш углового - и мяч в сетке после точного удара Хейникера. Но уже через 5 минут "Мариуполю" удалось поразить ворота "Стрипфинга" и начать перелом ситуации во встрече: на 55-й минуте Чурко забил с 11-тиметровой отметки.

Остаток матча проходил под диктовку азовцев. Игровая инициатива превратилась в гол на 80-й минуте. Дуэт Топалов - Кулаков сравнял счет.

А на 90-й минуте с помощью Мишнева отличился уже сам Топалов и поставил победную точку во встрече.

06.02.2020 10:00

Товарищеский матч

"Мариуполь" (Украина) - "Стрипфинг" (Австрия) - 3: 2

Голы: Чурко (55, пен), Кулаков (80) Топалов (90) - Сулимани (30), Хейникер (49)

"Мариуполь": Поспелов, Дава, Сагуткин, Быков, Путря, Петерман, Игнатенко, Кащук, Корниенко, Чурко, Фомин (Библик 33)

с 62-й минуты: Поспелов, Чоботенко, Яворский, Тищенко, Полегенько, Чех, Мишнев, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков

"Стрипфинг": Садилек, Балда, Райдль, Мур, Попп, Вебер, Леффлер, Йылмаз, Бренер, Сулиман, Дьордерик