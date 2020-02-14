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Хавбек Мариуполя получил повреждение в контрольном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Насколько серьезное - пока неизвестно

Хавбек Мариуполя получил повреждение в контрольном матче
Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Вячеслав Чурко получил повреждение в первом из двух вчерашних спаррингов команды - с латвийской "Валмиерой".

Чурка сразу же, на 36 минуте, заменили Библик.

Читайте также9:0. Мариуполь в спарринге разбил латвийскую команду

Во второй игре, с тбилисским "Динамо", Вячеслав участия уже не принимал.

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В статье: ФК Мариуполь Вячеслав Чурко травма Валмиера (Латвия)
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