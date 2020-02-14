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Хавбек Мариуполя получил повреждение в контрольном матче
Насколько серьезное - пока неизвестно
Полузащитник "Мариуполя" Вячеслав Чурко получил повреждение в первом из двух вчерашних спаррингов команды - с латвийской "Валмиерой".
Чурка сразу же, на 36 минуте, заменили Библик.
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Во второй игре, с тбилисским "Динамо", Вячеслав участия уже не принимал.
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Источник:Футбол News
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