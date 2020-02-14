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Лях: Милевский - легенда украинского футбола. Мое желание сыграть против него исполнилось

Премьер-лига
(1 голосов)

Победила дружба

Лях: Милевский - легенда украинского футбола. Мое желание сыграть против него исполнилось
Новина українською

Форвард "Карпат" Ростислав Лях прокомментировал итог спарринга с "Динамо" Брест (2:2).

"Несмотря на статус товарищеского, мы все равно хотели победить в матче. После первого тайма контролировали ход встречи, демонстрировали хорошую игру и результат был в нашу пользу. Жаль, что потом потеряли свое преимущество, ведь мы отдавались игре на полную.

Мои три гола в шести матчах – неплохой показатель. Но нужно еще много работать над собой, чтобы демонстрировать лучшую игру. Буду очень рад первому голу за "Карпаты" уже в официальной встрече.

На сборе было непросто не только в физическом плане, но и в моральном. Уже хотелось домой, немного отдохнуть. Но это фундамент подготовки, нам нужно было это перетерпеть. Сейчас получим три выходных и до матча против "Днепра-1" уже будем в полной боевой готовности.

Мое желание сыграть против Артема Милевского исполнилось. Это легенда украинского футбола, очень хороший футболист, дай Бог, чтобы я сыграл на таком уровне. Нам противостояла силовая команда, но считаю, что мы выглядели лучше", — сказал Лях.

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В статье: Артем Милевский Карпаты (Львов) Динамо (Брест) Ростислав Лях
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Источник:
ФК Карпаты

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