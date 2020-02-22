В матче 19-м тура УПЛ между "Динамо" и "Ворсклой" впервые в истории соревнования будет использована технология видеоассистента арбитра (VAR), сообщает официальный сайт УАФ.

Сначала VAR будет использоваться только на двух матчах тура. Отбор этих поединков будет происходить, исходя из возможности быстрого переезда специально оборудованного автомобиля с одного стадиона на другой (не более 500 километров между городами). Также будет учитываться возможность обеспечить необходимое изображение, количество камер и важность матча.

Также VAR будет использоваться в завтрашнем поединка "Шахтёра" и "Десны".