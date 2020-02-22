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В матче Динамо – Ворскла впервые в УПЛ будет использоваться система VAR

Премьер-лига
(1 голосов)

Технология будет впервые опробована в украинских реалиях

В матче Динамо – Ворскла впервые в УПЛ будет использоваться система VAR
Новина українською

В матче 19-м тура УПЛ между "Динамо" и "Ворсклой" впервые в истории соревнования будет использована технология видеоассистента арбитра (VAR), сообщает официальный сайт УАФ.

Сначала VAR будет использоваться только на двух матчах тура. Отбор этих поединков будет происходить, исходя из возможности быстрого переезда специально оборудованного автомобиля с одного стадиона на другой (не более 500 километров между городами). Также будет учитываться возможность обеспечить необходимое изображение, количество камер и важность матча.

Также VAR будет использоваться в завтрашнем поединка "Шахтёра" и "Десны".

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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